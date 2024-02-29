Azerbaycan ve Ermenistan barış görüşmelerine başladı

Aliyev sıcak bakmıyordu

Barış anlaşması için çözüm bekleyen konular arasında diğer ülkenin topraklarıyla çevrili küçük yerleşim bölgelerine sahip olduğu ortak sınırlar üzerindeki anlaşmazlıklar bulunuyor.

İki komşu barış arayışında

Barış görüşmeleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini geri almasından beş ay sonra geldi.

Almanya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri almasının ardından iki komşu arasındaki sorunlara kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla başlayan barış görüşmelerine arabuluculuk ediyor.İki gün sürecek görüşmelere ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock üçlü bir toplantıdan önce çarşamba günü Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşüyor.Almanya, iki ülke arasındaki çözümlenmemiş sorunların barışçıl yollarla ve şiddet kullanılmadan çözülmesi amacıyla hareket ettiğini bildirdi.Bu bağlamda Baerbock'un kasım ayında iki ülkeyi ziyaretinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu ay Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde iki ülke lideri ile bir araya gelmesi, Almanya'nın barış görüşmelerine katkı vermesine zemin hazırladı.Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya on yıllardır iki taraf arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor.Ancak ABD'yi Ermenistan'dan yana durarak barışı tehlikeye atmakla suçlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmaya aracılık etmek için dışarıdan yapılacak müdahalelere sıcak bakmıyordu.Hıristiyan Ermenistan ve çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan ilk olarak 1988 yılında ayrılıkçı Dağlık Karabağ bölgesi yüzünden savaşa girmişti.Onlarca yıl süren düşmanlığın ardından Azerbaycan, uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasına rağmen 1990'lardan bu yana etnik Ermeni çoğunluk tarafından kontrol edilen Karabağ'ı eylül ayında geri aldı.