'Mikro plastik' tehlikesi artık anne karnında

Araştırma nasıl yürütüldü?

Araştırmacılar, küresel plastik kullanımının katlanarak artışının, insan ve diğer memeli sağlığı üzerindeki etkilerinin nano ve mikroplastik kirliliğinin acil bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmasına neden olduğu görüşünden hareket etti.

İnsan sağlığını olumsuz etkiler mi?

Araştırmayı yöneten New Mexico Üniversitesi'nden Prof Matthew Campen "Eğer plasentalar üzerinde etkiler görüyorsak, o zaman gezegendeki tüm memeli yaşamı bundan etkilenebilir. Bu iyi bir şey değil." dedi.

Yeni bir çalışma, araştırmada değerlendirilen 62 insan plansentasının hepsinde mikroplastiklere rastlandığını ortaya koydu.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmanın sonuçları bilim insanlarının mikroplastiklerin fetüslerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda endişelendiriyor.New Mexico ve Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmada en yaygın şekilde tespit edilen plastik, torba ve şişe üretiminde kullanılan polietilen oldu.İnsanlarda yapılan son araştırmalarda kanda ve anne sütünde de tespit edilen mikroplastikler, insan vücutlarında yaygın bir plastik kirlenmesine işaret ediyor. Başka bir yeni araştırma da plastiğin damarlarda da biriktiğini ortaya koydu ve plastiklerin damar tıkanıklığındaki rolü üzerinde soru işaretleri yarattı.Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında sabunlaştırma ve ultrasantrifüjleme yoluyla insan doku örneklerinden katı maddeleri çıkarmak için metodolojiler geliştirildi..Çalışmada 1 mikrondan küçük partiküllerin ve liflerin varlığı plasenta dokusu örneklerinin floresan mikroskobu ve otomatik partikül sayımı kullanılarak görüldü. Suni ipek, polistiren, polietilen ve sınıflandırılmamış plastik partiküllerin varlığı ise Zayıflatılmış Toplam Yansıma-Fourier Dönüşümlü Kızılötesi spektroskopisi ile analiz edildi.Analizler, incelenen 62 plasenta örneğinin hepsinde nano ve mikro partiküllerin mevcut olduğunu, konsantrasyonların plasental dokunun gramı başına 6,5 ile 685 mikron arasında değiştiğini ortaya koydu.Araştırmacılar, klinik meta verilerle eşleştirilen bu yöntemin nano ve mikroplastiklerin gebelikteki olası olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinde çok önemli olacağını vurguluyor.İnsan dokusunda artan mikroplastik konsantrasyonunun, iltihaplı bağırsak hastalığı, 50 yaşın altındaki kişilerde kolon kanseri ve azalan sperm sayısı gibi bazı sağlık sorunlarındaki şaşırtıcı artışları açıklayabileceğini belirten Campen 2021 yılında yapılan bir araştırma, iltihaplı bağırsak hastalarının dışkılarında yüzde 50 daha fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.