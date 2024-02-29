Samanyolu Haber /Sağlık / 'Mikro plastik' tehlikesi artık anne karnında /29 Şubat 2024 09:11

'Mikro plastik' tehlikesi artık anne karnında

Araştırmacılar, küresel plastik kullanımının katlanarak artışının, insan ,sağlığı üzerindeki etkilerinden endişe ediyor.

SHABER3.COM

Yeni bir çalışma, araştırmada değerlendirilen 62 insan plansentasının hepsinde mikroplastiklere rastlandığını ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmanın sonuçları bilim insanlarının mikroplastiklerin fetüslerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda endişelendiriyor.

New Mexico ve Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışmada en yaygın şekilde tespit edilen plastik, torba ve şişe üretiminde kullanılan polietilen oldu.

İnsanlarda yapılan son araştırmalarda kanda ve anne sütünde de tespit edilen mikroplastikler, insan vücutlarında yaygın bir plastik kirlenmesine işaret ediyor. Başka bir yeni araştırma da plastiğin damarlarda da biriktiğini ortaya koydu ve plastiklerin damar tıkanıklığındaki rolü üzerinde soru işaretleri yarattı.

Araştırma nasıl yürütüldü?

Araştırmacılar, küresel plastik kullanımının katlanarak artışının, insan ve diğer memeli sağlığı üzerindeki etkilerinin nano ve mikroplastik kirliliğinin acil bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmasına neden olduğu görüşünden hareket etti.

Toxicological Sciences dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında sabunlaştırma ve ultrasantrifüjleme yoluyla insan doku örneklerinden katı maddeleri çıkarmak için metodolojiler geliştirildi..

Çalışmada 1 mikrondan küçük partiküllerin ve liflerin varlığı plasenta dokusu örneklerinin floresan mikroskobu ve otomatik partikül sayımı kullanılarak görüldü. Suni ipek, polistiren, polietilen ve sınıflandırılmamış plastik partiküllerin varlığı ise Zayıflatılmış Toplam Yansıma-Fourier Dönüşümlü Kızılötesi spektroskopisi ile analiz edildi.

Analizler, incelenen 62 plasenta örneğinin hepsinde nano ve mikro partiküllerin mevcut olduğunu, konsantrasyonların plasental dokunun gramı başına 6,5 ile 685 mikron arasında değiştiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, klinik meta verilerle eşleştirilen bu yöntemin nano ve mikroplastiklerin gebelikteki olası olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinde çok önemli olacağını vurguluyor.

İnsan sağlığını olumsuz etkiler mi?

Araştırmayı yöneten New Mexico Üniversitesi'nden Prof Matthew Campen "Eğer plasentalar üzerinde etkiler görüyorsak, o zaman gezegendeki tüm memeli yaşamı bundan etkilenebilir. Bu iyi bir şey değil." dedi.

İnsan dokusunda artan mikroplastik konsantrasyonunun, iltihaplı bağırsak hastalığı, 50 yaşın altındaki kişilerde kolon kanseri ve azalan sperm sayısı gibi bazı sağlık sorunlarındaki şaşırtıcı artışları açıklayabileceğini belirten Campen 2021 yılında yapılan bir araştırma, iltihaplı bağırsak hastalarının dışkılarında yüzde 50 daha fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Mikro plastik' tehlikesi artık anne karnında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:08:00