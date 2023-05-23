Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın 'Montaj sahtekarlığı' tartışmasında kim, ne dedi? /23 Mayıs 2023 07:36

Erdoğan'ın 'Montaj sahtekarlığı' tartışmasında kim, ne dedi?

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine çoğu sosyal medya kaynaklı olmak üzere yoğun bir dezenformasyonun etkisinde girdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi mitinglerinde ve gençlerle buluştuğu programda gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanmış bir videosu dün tekrar gündeme geldi.

Pazartesi günü TRT ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan soru üzerine, “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” dedi.

Erdoğan’ın bahsettiği görüntünün orijinali, Millet İttifakı’nın 2023 Türkiye Genel Seçimleri için yayınladığı kampanya filmi. Bu kampanya filminde Kılıçdaroğlu’nun arkasına Murat Karayılan’ın da aralarında olduğu PKK’lılar montajlanmıştı.

Pazartesi günü TRT ortak yayınında köşe yazarı Abdülkadir Selvi ve Erdoğan arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Abdülkadir Selvi: Efendim, konuşmanızda iki defa ‘Bunlarla video çekmişlerdir’ dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Kim neyle video çekmiş?
Recep Tayyip Erdogan: Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler
Bu açıklamanın üzerine hem Kılıçdaroğlu’ndan hem de hükümet tarafından arka arkaya Twitter’dan açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’ın bu açıklamasını alıntılayarak, “Montajcı sahtekar” dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter’dan bir açıklama yaparak, “Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti” dedi.


Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun isim vermeden Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi ve “Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları milletimize şikayet ediyoruz” dedi.

AKP Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal da bir paylaşım yaparak, “Bahar vadettiğin kandildeki dostlarının sana destek mesajları ile hazırlanmış kamuoyuna açık bir videonun neresi montaj” sözleriyle görüntülerin montaj olmadığını ileri sürdü.

Ünal ayrıca isim vermeden Kılıçdaroğlu’na yüklendi, “Senin kimlere bahar vadettiğini bildiği için bu aziz millet sana geçit vermedi sahtekar” dedi.

Sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı, Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçim gecesi attığı “Öndeyiz” paylaşımını alıntılayarak, “Tescilli sah-te-kar!” dedi.

Mustafa Varank’ın paylaşımının altında sosyal medya kullanıcıları, 2019’daki yerel seçimlerin ertesi günü İstanbul’a AKP'nin astığı “Kazandık” afişlerini hatırlattı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP'li Binali Yıldırım karşısında 13 bin 729 farkla kazanmıştı.

AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimleri iptal etmişti. Tekrarlanan seçimleri İmamoğlu, 800 binden fazla oy farkıyla yeniden kazanmıştı.

Montajlanmış video daha önce nasıl gündeme geldi?

Söz konusu video 14 Mayıs seçimleri öncesi de tartışma yaratmıştı.

Erdoğan gençlerle buluşmasında videoyla ilgili "Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor, 'haydi' diyor. O da 'haydi' diyor. Bununkini nereye koyacaksın, bizimkini nereye koyacaksın?" demişti.

Bu açıklamanın ardından hem gerçek hem de montaj görüntüleri Twitter'dan paylaşan Kılıçdaroğlu "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır" demişti.
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