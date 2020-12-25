Moraller sıfır, güven kalmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide iyi durumdayız. Piyasalara güven geldi. Türkiye ekonomisi uçuşa geçti." derken, Türkiye İstatistik Kurumu'nın (TÜİK) aralık ayına dair sektörel güven endeksleri ekonomik krizi bir kere daha tescil etti.







Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 77,5 iken, aralıkta yüzde 9,2 azalarak 70,4'e düştü.





Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 11,2 azalarak 66,4'e geriledi.





Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 9,8 düşerek 64,9 seviyesine indi. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,1 gerileyerek 79,8 oldu.





PERAKENDE TİCARETTE GÜVEN AZALDI





Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 7,8 azalarak 87,6'ya indi.





Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,4 azalarak 73 oldu.





Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,1 düşerek 107,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 gerileyerek 81,9'a düştü.





Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79 iken, aralıkta yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.





İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 9,5 azalarak 56,7 oldu.





100 İNŞATTÇIDAN 73'Ü "FAALİYETLERİ KISITLAYAN FAKTÖR VAR" DEDİ





Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,7 gerileyerek 90 değerini aldı.





İnşaat sektöründe aralıkta girişimlerin yüzde 27,4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 72,6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.





İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" kasımda yüzde 42,7 iken aralıkta yüzde 41,2, "talep yetersizliği" kasımda yüzde 34,2 iken aralıkta yüzde 37,2 ve "diğer faktörler" kasımda yüzde 15,3 iken aralıkta yüzde 23,1 oldu.