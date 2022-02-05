Samanyolu Haber /Ekonomi / Morgan Stanley'den kıyamet senaryosu: Piyasadan 2,2 trilyon dolar çekilecek /05 Şubat 2022 10:14

Morgan Stanley'den kıyamet senaryosu: Piyasadan 2,2 trilyon dolar çekilecek

Yatırım bankası Morgan Stanley, dünyanın önde gelen merkez bankalarının tarihteki en büyük parasal sıkılaşmaya hazırlandığını açıkladı. Banka, önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.

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Küresel olarak enflasyonda gözlenen artışın ardından Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası koronavirüs döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri çekeceklerinin sinyalini vermişti.

Federal Reserve’ün bu yıl 5 defa faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler yükseldi. İngiltere Merkez Bankası da üç ay içerisinde ikinci defa faizleri artırdı.

Euronews’in aktardığı habere göre, Morgan Stanley analistleri ise bu dört büyük bankanın bilançolarının Mayıs ayında zirve yaparak inişe geçeceğini belirtti.

Bu yılki sıkılaşmanın 2018 yılında piyasadan çekilen 500 milyar dolardan 4,5 kat daha fazla olacağını tahmin eden banka uzmanları Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi bankalarına sunduğu düşük faizli limitsi fonlama uygulamasına atıfta bulunarak “Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 arasında Avrupa Merkez Bankası’nın bilançosunun Fed’den daha hızlı küçülmesini öngörüyoruz,” ifadelerini kullandı.
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