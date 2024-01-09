Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ve Tahran arasında SWIFT olmadan para transferi /09 Ocak 2024 19:02

Moskova ve Tahran arasında SWIFT olmadan para transferi

Uluslararası bankalar arası para transfer sistemi SWİFT’ten çıkarılan iki ülke Rusya ve İran, bu sistemi tamamen kaldırarak doğrudan işlem yapmaya başladı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

İran Merkez Bankası’nın uluslararası işlerden sorumlu başkan yardımcısı Mohsen Karimi Fars News Agency’e yaptığı açıklamada, Rusya ve İran’daki bankaların artık doğrudan işlem yapabileceklerini söyledi.

Karimi, ülkelerin birbirlerinin finansal mesajlaşma sistemlerini birbirine bağladığını söyleyerek açıklamalarında “Bu, iki ülkedeki bankaların birbirleriyle iletişim kurmak için artık İsviçre’ye ihtiyaç duymadığı ve her iki ülkedeki ticari bankaların birbirleriyle aracılık ilişkileri kurabileceği anlamına geliyor. Bir ihracatçı Rus tarafına riyal cinsinden fatura kesebilir ve İran’daki Rus bankalarından bunun üzerine para alabilir” dedi.

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısının açıklamasına göre, her iki ülkenin ihracatçıları kendi ulusal para birimleriyle işlem yapabilirler.

İran Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ayvazlı, bir gün önce yaptığı açıklamada, Rusya ve İran ulusal varlık fonlarının petrol ve gaz, petrokimya, ilaç gibi alanlarda çeşitli projeleri hayata geçirmek üzere ortak yatırım komiteleri oluşturmayı planladıklarını söylemişti.

Geçtiğimiz haftalarda İran, Rusya'nın kurduğu ve beş ülkenin üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ile tam ölçekli bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulması konusunda bir anlaşma imzalamıştı.
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