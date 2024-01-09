Samanyolu Haber /Gündem / Kiev’in yolsuzluklarla başı dertte /09 Ocak 2024 18:59

Kiev’in yolsuzluklarla başı dertte

Basına yansıyan haberlere göre Ukrayna Ordusunda yeni yolsuzluk skandalı Kiev’de tartışmaları artırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Savunma Bakanı olarak sonbaharda göreve başlayan Rüstem Umerov’un yaptırdığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiğini açıklandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı iç denetim sonucunda çok sayıda ihlal bulunduğunu belirtti. Sadece son 4 aydaki incelemelerde daha önceki dönemlerden 10 milyar grivnadan (262 milyon dolar) fazla yolsuzluk tespit edildiğini vurguladı. Umerov, tüm yolsuzluk vakalarına sert bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. 

Geçen ay Ukrayna ordusu için 1.5 milyar grivna tutarında mühimmat alınması kapsamında yolsuzluk tespit edilmişti. Umerov, ordudaki yolsuzluk sorununu çözmek için satın almalara NATO standartlarına uygun yeni kurallar getirdiklerini kaydetti.
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