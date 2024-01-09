Fatih Camii'nde imamı yaralayan şüpheli için karar verildi

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Salgın’ın İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.







Salgın, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.





Ömer Salgın hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.





BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin Salgın da ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre ifadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin Salgın, son aylarda ise işlerinde bozulma olduğunu anlattı.





SUSMA HAKKINI KULLANDI

Ayrıca şüphelinin Emniyet’te susma hakkını kullandığı, sağlık raporunda alkol ve uyuşturucu çıkmadığı bildirildi.







NE OLMUŞTU?

Ulaşılan bilgilere göre, şüpheli Ömer Salgın, Fatih Camisi’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre namaz sırasında "Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer Salgın’ı cami imamı Galip Usta, şüpheliye cami içerisinde bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.







Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer Salgın, bu kez yatsı namazından önce camiye giderek namaz sonrası öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta’yı bıçakla saldırdı. Bu sırada cemaatten öğrenci olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.





O sırada cami civarında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı.





BURSA'DAN İSTANBUL'A

Elde edilen bilgilere göre Ömer Salgın 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer Salgın, 2019 yılında boşandı.







BİR GÜN ÖNCE KİMYAGERİ DARBETMİŞ

Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli 7 Ocak günü, yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darbetti.







Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi.