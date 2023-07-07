Samanyolu Haber /Gündem / Moskova yakından takip ediyor /07 Temmuz 2023 13:59

Moskova yakından takip ediyor

Kremlin Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Moskova, Erdoğan ile Zelensky arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor” açıklaması yaptı. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da Erdoğan ile bir görüşme yapacak. 

Erdoğan ile Zelensky’nin hangi konuları ele aldıkları ve neye karar verdikleri Moskova için önemli” diyen Peskov, Kremlin'in öngörülebilir gelecekte Putin ile Erdoğan arasındaki temasları dışlamadığını kaydetti.

Daha önce Türk televizyon kanalı A Haber, Erdoğan ile Zelensky arasındaki görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rus liderle görüşebileceğini bildirmişti. 

Ukrayna liderinin Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmaları ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuları da görüşecekler.
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