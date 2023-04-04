Moskova'da Rusya, Türkiye, Suriye, İran heyetleri bir araya geldi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakan yardıcılarının bir araya geldiği Suriye konulu toplantı Moskova’da başladı. İlk gün toplantısı 1.5 saat sürdü ancak önemli gündemler ele alındı.





Rusya Devlet Haber Ajansı RİA Novosti görüşmede, Suriye heyetinin üç ana noktaya odaklanacağını duyurdu. Bunlar; 'Suriye topraklarındaki yasadışı Türk varlığının durdurulması, ülkenin içişlerine karışmama ve terörün her türlüsüne karşı mücadele.'





Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık ettiği toplantıya Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran’ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye’yi temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılıyor.





Moskova görüşmeleri, önümüzdeki haftalarda 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması planlanan toplantı için ön görüşme niteliğini taşıyor.

Ayrıca Suriye’de yaşanan krizin çözümü açısından da toplantı Ankara ile Şam arasında doğrudan temasların kurulması bakımından kritik önem taşıyor. Bugünkü istişareler Moskova’da bu formatta yapılan toplantıların ikincisi oldu.





Şam yönetimi ile AKP yönetimi arasında uzun aradan sonra ilk defa resmi temaslar Moskova’da kurulmuştu.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelebilmeleri için henüz pek çok hazırlık ve görüşme yapılması gerektiğini söylemişti.