Muharrem İnce'ye büyük şok: 1 ayda neredeyse yarı yarıya eridi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık 1.5 ayın kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarına çevrildi.







Bu kapsamda AREA Araştırma Başkanı Murat Karan'a yarışa 100 bin imza toplayarak dahil olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın durumu soruldu.







TELE1 yayınında değerlendirmelerde bulunan Karan, siyasi türbülansların olduğu dönemlerde sahanın nabzını tutma gayretinde olan bilimsel çalışmaların stabilize bir sonuç elde edemeyeceğine dikkati çekerek şunları söyledi:







"Martın başında altılı masada türbülans yaşandı, o türbülanstan çıkıldı ama etkileri sürüyor. HDP aday çıkarmadı. İnce ve Oğan iki aday, 100 bin imza topladı ve seçmenin karşısına çıktı. Bunlar ilk dönemler, nabızlar çok yüksek atıyor.





8-9 Mart tarihlerinde yaptığımız anket, sonra 21 Mart'ta bir de geçtiğimiz günlerde bir çalışma yaptık. Özellikle Muharrem İnce'nin oy oranlarında çok yüksekten başlayarak aşağı doğru bir iniş görüyoruz. Bu iniş bir V mi gösterecek, yoksa iniş devam mı edecek? Sinan Oğan'ın şu anda tespit ettiğimiz 1.5 - 2'ler düzeyine inecek mi bu eğri, yoksa bir yerde durup V çizip yükselecek mi?







'12-13'LERDEN 7'LERE KADAR İNDİ'



(İnce) Yaklaşık olarak 12-13'lerden 7'lere kadar indi bir ay içinde. Ama bu 7 daha da mı aşağı inecek, yoksa buradan dip noktası yapıp yeniden 12-13 bandına mı çıkacak? Buna cevap verebilmek için ittifakların milletvekili modelini seçmene göstermek gerekiyor. CHP ve AK Parti kadrolarıyla henüz listeleri oluşmadığı için sahaya inmediler.







'NİSAN AYI SONUNDA NETLEŞİR'



Bu boşlukta diğer adaylara seçmenlere biraz daha fazla bakıyor. Ayın 10'undan sonra hem ittifak modelleri, kim kimin listelerinden girecek, seçmenin bunları da görmesi gerekiyor. Nisan ayı sonunda netleşecektir."







KONDA GENEL MÜDÜRÜ ERDEM DE 'İNCE'YLE İLGİLİ 'KÖPÜK' GİTGİDE DÜŞER' DEMİŞTİ



Dün Diken'den Anıl Can Tuncer'e konuşan KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem de İnce’nin seçimleri ikinci tura bırakabilecek bir figür gibi görünmediğini belirtmiş; Memleket Partisi lideriyle ilgili yapılan ölçümlerdeki ‘köpüğün' gitgide düşeceği görüşünü dile getirmişti:







"Bu seçimler için Muharrem İnce, şu anda altılı masanın kırılgan olduğu, Akşener’in masadan kalktığı ortamda ortaya çıkmış bir figür.



Daha önce de ismi geçiyordu ama şimdi köpürdü. Şu anda İnce’yi bırakın ölçümü, tahminlerin ötesinde bir seviyede tutuyorlar. O doğru da olsa bir köpürmenin sonucudur. Şu anda olan boşluktaki ‘yeni’ bir siyasi aktöre kafaların dönme halidir.







İnce’nin 14 Mayıs için ne kadar oyun değiştirici bir aktör olacağını öngörmek zor. Orada biraz deneyim ve tahmin olarak iki ihtimal görüyorum. İnce, bir noktada elinin kuvvetlenmesini bekliyor.







Yani bir noktada altılı masayla anlaşacak ve seçime aday olarak girmekten çekilecek. Ya da o mücadeleyi tek başına sürdürecek ve esasında o ‘köpük’ diye gözüken şey gitgide düşecek. İnsanların ‘İnce’ endişesinin kalmadığı bir noktaya gelecek. Bunun dışındaki ihtimaller çok düşük. İnce’nin kısa bir süre sonra ‘niye bu kadar konuştuk’ dediğimiz bir figür olacağını tahmin ediyorum. Seçimi ikinci tura bırakacak bir figür gibi görünmüyor."