Samanyolu Haber /Gündem / Moskova'daki terör saldırısını IŞİD üstlendi /23 Mart 2024 14:02

Moskova'daki terör saldırısını IŞİD üstlendi

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıda en az 115 kişi öldürüldü. Olayla ilgili olarak şu ana dek 11 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Dün akşam saatlerinde (Cuma günü saat 20.13) Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall Kongre Merkezine terör saldırısı düzenlendi. Resmi makamların açıkladığı bilgilere göre 115 kişinin öldüğü, 145 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

NYT ve Reuters'in bildirdiğine göre, yasaklı terör örgütü İslam Devleti, Crocus Kongre Merkezine ve Belediye Binası'na düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Bu iddia IŞİD'in remsi yayın organı grubun resmi Telegram kanalından mesaja dayandırılıyor.

New York Times, IŞİD'in sorumluluğu üstlendiğini bildirdi. Yayın, "ABD'li yetkililerin bu açıklamayı [IŞİD'den] doğruladığını" iddia ediyor.

Gazete, Amerikalı yetkililerin mart ayında Afganistan merkezli Horasan İslam Devleti'nin Moskova'ya saldırı planladığına dair "istihbarat" topladığını yazıyor. 

Mart ayında FSB, Rusya'da yasaklanan ve üyeleri Moskova'daki bir sinagoga saldırı yapmayı planlayan Vilayet Horasan terör örgütündeki teröristleri ortadan kaldırdığını bildirmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya da Crocus saldırısının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiğini bildirdi.

Çelişkili bilgiler

X'te kullanıcılar ayrıca IŞİD'e yakın Amaq ajansından geldiği iddia edilen bir açıklamanın ekran görüntüsünü de yayınladı. Ancak diğer kullanıcılar mesajın teröristlerin uzun yıllardır kullanmadığı bir şablonu kullanmış olabileceğini ve IŞİD hesaplarında böyle bir mesajın kullanılmadığını iddia ediyor.

Rossiya Segodnya ajansının genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, X'te dolaşan İslam Devleti açıklamasının sahte olduğunu söyledi. RT, CNN'in raporunun sahte olduğunu söyledi.
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