Samanyolu Haber /Gündem / Motokurye davasında vicdanları sızlatan karar: Bir canın bedeli 27 bin 300 lira mı? /16 Ocak 2024 13:47

Motokurye davasında vicdanları sızlatan karar: Bir canın bedeli 27 bin 300 lira mı?

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahmud'a verilen 3 yıl hapis cezasına 'iyi hal' indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay'a indiren mahkeme bunu da 27 bin 300 tl adli para cezasına çevirdi. Mahkemenin kararı sonrası "Bir canın bedeli 27 bin 300 lira mı?" tepkileri yükseldi.

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Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. 

Mahkeme sanığa “Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Mahmut'un cezasını 27 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, Sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasına karar verdi.

İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, moto kurye Yunus Emre Göçer'in kaza esnasında Karayolları Trafik Kanununda belirtilen herhangi bir maddeyi ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtilirken, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre takip mesafesine uyulmadığı ve motosiklete arkadan çarpması nedeniyle yaşanan kazada kusurlunun, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud olduğu vurgulanmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne bir yazı yazarak Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama emri düzenlenmesini talep etmiş, Mahmud 'un Türkiye'den kaçtığı ortaya çıkmıştı.

4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

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