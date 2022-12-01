Motokuryelik yapan KHK’lı polis, trafik kazası sonucu vefat etti

Moto-kurye olarak çalışan KHK’lı polis memuru Hasan Önal’ın kısa süre önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.





Deva Partisi sözcüsü Şahin: KHK’lıların feryadını duymanız için daha ne kadar can verilecek?



Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Avukat İdris Şahin, iktidar ortaklarına KHK’lılarla ilgili çağrıda bulundu. Özellikle son dönemde dış politikada yaşanan ‘U’ dönüşlerine dikkat çeken Şahin, “İktidar ortaklarına sesleniyoruz; KHK’lıların feryadını duymanız için daha ne kadar can verilecek? Dışarıda normalleşme adına sıkılmadık düşman eli bırakmadınız, içeride hukuk devletine dönmek için daha neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.



Tr724'üngöre, Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AZ 5751 plakalı kamyonun damperinden yola küspe döküldü. Yola dökülen küspeyi fark etmeyen motokurye Hasan Önal (31), kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek, bariyerlere çarptı.İddiaya göre durumu fark etmeyen kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hasan Önal’ın vefat ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yola dökülen küspeyi takip ederek, kamyon sürücüsünü olay yerinden 5 kilometre ileride yakaladı.