Samanyolu Haber /Gündem / Motokuryelik yapan KHK’lı polis, trafik kazası sonucu vefat etti /01 Aralık 2022 12:36

Motokuryelik yapan KHK’lı polis, trafik kazası sonucu vefat etti

Ankara Sincan’da bir kamyonun dorsesinden yola dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle motosikletinin hakimiyetini kaybeden motokuryelik yapan KHK’lı polis memuru Hasan Önal bariyerlere çarparak vefat etti.

SHABER3.COM

Tr724'ün haberine göre, Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Ayaş yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AZ 5751 plakalı kamyonun damperinden yola küspe döküldü. Yola dökülen küspeyi fark etmeyen motokurye Hasan Önal (31), kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek, bariyerlere çarptı.

KÜSPEYİ TAKİP EDEREK SÜRÜCÜYÜ YAKALADILAR

İddiaya göre durumu fark etmeyen kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hasan Önal’ın vefat ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, yola dökülen küspeyi takip ederek, kamyon sürücüsünü olay yerinden 5 kilometre ileride yakaladı.

Moto-kurye olarak çalışan KHK’lı polis memuru Hasan Önal’ın kısa süre önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Deva Partisi sözcüsü Şahin: KHK’lıların feryadını duymanız için daha ne kadar can verilecek?

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Avukat İdris Şahin, iktidar ortaklarına KHK’lılarla ilgili çağrıda bulundu. Özellikle son dönemde dış politikada yaşanan ‘U’ dönüşlerine dikkat çeken Şahin, “İktidar ortaklarına sesleniyoruz; KHK’lıların feryadını duymanız için daha ne kadar can verilecek? Dışarıda normalleşme adına sıkılmadık düşman eli bırakmadınız, içeride hukuk devletine dönmek için daha neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Motokuryelik yapan KHK’lı polis, trafik kazası sonucu... Sonraki Haber >>

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:33