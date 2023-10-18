Motorin 40 lirayı aştı

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.



Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına dün gece yarısı 2 lira 23 kuruş zam geldi.



Zam sonrasında motorin fiyatları bazı illerde tekrar 40 liranın üzerine çıktı.



18 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 33.59 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL



İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ



İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 33.64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL



ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ



Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI



İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.37 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL



16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.



Motorine sırasıyla 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk, 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruşluk, 1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruşluk, 11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruşluk zamlar yapılmıştı. 18 Ağustos'ta 1 lira 52 kuruş indirim yapılırken 22 Ağustos'ta 1 lira daha zam yapılmıştı. Son olarak 13 Eylül'de 2 lira zam yapıldı.



Benzine 25 Temmuz'da 2 liralık, 16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruşluk zam daha yapıldı. 31 Ağustos'ta 97 kuruş, 1 Eylül'de 99 kuruş indirim yapılan benzine 14 Eylül'de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. 27 Eylül'de ise 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.



Son olarak benzine 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına da 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim geldi.



LPG'ye ise 5 Eylül'de 1 lira 30 kuruş, 3 Ekim'de 69 kuruş zam yapıldı.



14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 13 lira 80 kuruş, motorine de yaklaşık 20 lira 90 kuruş zam geldi.



Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.