Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Çin Sivil Havacılıkta ortak proje geliştiriyor /18 Ekim 2023 10:05

Rusya ve Çin Sivil Havacılıkta ortak proje geliştiriyor

Rusya ve Çin arasında sivil havacılığı geliştirme adına ortak projeler ve fon oluşturma kararı alındı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

İki devlet tarafından oluşturulan fon tarafından ilk proje, Çin'deki Rus helikopterlerinin üretimi olacağı söylendi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Çin'den ortaklarla birlikte 100 milyar ruble değerinde bir Sivil Havacılık Endüstrisi Geliştirme Fonu oluşturuyor.

Fon, iki ülke topraklarındaki havacılık işletmelerine ve projelerine ulusal para birimlerinde eşit miktarlarda yatırım yapmak için oluşturuldu.
İki ülke arasında varılan anlaşma, Rusya Devlet Başkanı'nın Çin ziyareti sırasında imzalandı.

Fondan havacılık ve uzay projelerine, dijital ve enerji tasarruflu teknolojilere de yatırım yapılması planlanıyor. Daha önce RDIF, Çinli ortaklarla çeşitli platformlar aracılığıyla 750 milyar ruble değerinde 40'tan fazla projeyi hayata geçirmişti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev, Rusya ve Çin’in, sivil havacılık ürünlerinin üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. Daha önce RDIF, Çinli ortaklarla birlikte Doğu Sibirya'daki ilk petrol çıkarma tesisi olan bir projeyi başlattıklarını duyurmuştu.

Ortak helikopter üretimi geliştirilecek

Bu proje kapsamında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Çin’li firmalarla birlikte ortak helikopter üretimini genişletecek. Proje, Rusya ve Çin’in oluşturduğu 100 milyar ruble değerindeki Sivil Havacılık Endüstrisi Geliştirme Fonu’ndan kullanılacak.

RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriev gazetecilere verdiği demeçte, RDIF ve Çin'den ortakların ortak Sivil Havacılık Endüstrisi Geliştirme Fonu çerçevesindeki ilk projesinin, Çin'deki Rus helikopterlerinin üretiminin genişletilmesi olacağını söyledi. Dmitriev, ardından da uçak üretimi için yatırımlar yapılacağını ve sivil havacılık alanında Çin pazarına yönelik tedarik hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
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