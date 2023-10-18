Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün, Biden’ın katılacağı dörtlü zirveyi iptal etti /18 Ekim 2023 10:06

Ürdün, Biden’ın katılacağı dörtlü zirveyi iptal etti

Ürdün, ABD Başkanı Joe Biden Biden’ın da katılacağı dörtlü zirveyi Gazze’deki hastane saldırısı sonrası iptal etti.

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Biden, bugün İsrail ziyaretinin ardından Ürdün’ün başkenti Amman’da Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Sisi ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’la ‘dörtlü zirve’de buluşacaktı.

Memlek televizyon kanalına konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin zirvenin iptaline karar verdiğini belirtti.

Safedi, şu ifadeleri kullandı:

“Zirve yapılacaksa bundan ikincisi değil tek sonucun çıkmasını istiyoruz o da savaşın sonlandırılması, Filistinlilerin insanlığına saygı ve gerekli yardımların ulaştırılması”

Safedi, bu katliamın durmasını istediklerini ve kardeş Filistin halkına desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman’daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.

Bu arada Biden, hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.


Ne olmuştu?
İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi tüm dünyadan büyük tepkilere yol açmıştı.

İsrail saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, örgüt de söz konusu suçlamayı reddetmişti.
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