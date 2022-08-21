Motorinden sonra benzine de zam geliyor

Petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynakları; benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı geçecek.







Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yapılması planlanan iki zam iptal edilmişti. Ancak dolar kurundaki yükseliş sonrası yeniden zam haberi geldi. Motorine 77 kuruş zam yapıldı. Böylelikle zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı.





Motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.





Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.