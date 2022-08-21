THY, reklama 6 ayda 748 milyon TL harcadı

Türk Hava Yolları’nın (THY), 2022 yılının ilk yarısında reklam ve tanıtım için harcadığı para belli oldu. 2021 yılının tamamında 696 milyon TL’lik reklam harcaması yapan idare, 2022 yılının ilk yarısında şimdiden reklama 748 milyon TL harcadı.







GEÇEN YILIN HARCAMASINI GERİDE BIRAKTI

THY, reklama yüz milyonlarca lira para döktüğü ortaya çıktı. BirGün gazetesindeki habere göre; THY’nin Ocak-Haziran 2022 dönemine ait bağımsız denetim raporu ile ortaya konulan reklam ve tanıtım harcaması rekor tutarda gerçekleşti. İdare, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde yaptığı reklam ve tanıtım harcaması ile 2021 yılının tamamında yapılan harcamayı geride bıraktı.





REKLAMLARDA DÜNYA YILDIZLARI OYNATILIYOR

Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan konsolide finansal tabloya göre, THY’nin kasasından reklam ve tanıtım için 2022 yılının ilk yarısında 748 milyon TL çıktı. Şubat 2022’de, ünlü aktör Morgan Freeman’ın rol aldığı reklam filmini yayınlayan THY’nin reklam için altı ayda harcadığı para, 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 186 arttı.





2015-2020 ARASI 4.5 MİLYAR LİRA HARCANDI

İlker Aycı’nın görevde olduğu 2015 ve 2020 yıllarını da kapsayan beş yıllık dönemde reklam ve tanıtıma 4,5 milyar TL harcayan THY, 2021 yılında da fahiş reklam harcaması gerçekleştirdi. THY’nin kasasından 2021 yılında reklam ve tanıtım için 696 milyon TL harcama yapıldı.