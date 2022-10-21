Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 60 zam geliyor /21 Ekim 2022 10:42

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 60 zam geliyor

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) en az yüzde 60 zam yolda. 2022 yılında 2 bin 746 TL MTV ödeyen bir kişinin yeni yılda ödeyeceği miktar 4 bin 493 TL olacak

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Dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına paralel olarak artmaya devam eden enflasyon rakamlarının yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) de yansıması bekleniyor.

2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar lirayken 2023'te beklenen gelir 38 milyar 787 milyon lira. Bu rakamlar MTV gelirinin yüzde 64 artırılmak istendiğini, bunun da MTV'de en az yüzde 60 zamma işaret ettiğini gösteriyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu belirterek, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır" dedi.

Fox TV'nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin ama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisi var.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60'lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.
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