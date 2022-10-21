Samanyolu Haber /Gündem / “Hürriyet’i dava edersen hem işsiz hem aç kalırsın” dediler /21 Ekim 2022 10:47

“Hürriyet’i dava edersen hem işsiz hem aç kalırsın” dediler

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünde Hazal Sipahi’nin konuğu gazeteci, sunucu ve belgesel yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu’ydu.

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Gazeteciliğe Paris Sipa Press’te başlayan Tuluhan Tekelioğlu ile Paris yıllarını; mesleği öğrendiğim kişiler dediği Gökşin Sipahioğlu ve Mehmet Ali Birand’ı; Hürriyet’te muhabir olarak çalıştığı yılları; televizyonculuğa adım atışını; medyada kadın olmayı; Habertürk ve TGRT’de yaptığı programları; Kanal D sabah haberlerini sunduğu dönemi; Sabah için yaptığı röportajları; dahil olduğu ve öncülük ettiği sosyal sorumluluk projelerini; Persona Non Grata belgeselini ve belgeselciliğini konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Tuluhan Tekelioğlu kimdir?

Tekelioğlu Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu.

Gazeteciliğe Paris Sipa Press’te başladı. Burada iki yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1994-2001 yılları arasında Hürriyet gazetesinde çalıştı. Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yararına gönüllü hizmet etti.

CINE5, Habertürk TV, TGRT, Kanal 1, TRT 2, TNT ve Tele1 kanalları için çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. 2000’lerin ortasında Kanal D sabah haberlerini sundu.

2007-2013 yılları arasında Sabah için hafta sonu röportajları yaptı. Evli çiftlerle yaptığı röportajlardan oluşan Her Şeye Rağmen İkimiz isimli kitabını yayınladı.

2010 yılında 40’ında 40 Kadın ile belgesel yapımcılığına başladı. 50’sinde Erkek, Yeni Hayat, Üvey Evlat, Yapabilirsin, Güç Sensin ve Efsaneler gibi belgesellerin yönetmen ve yapımcılığını üstlenen Tekelioğlu, Türkiye medyasının içinden geçtiği baskı dönemini ve sansürü Persona Non Grata belgeselinde anlattı. Belgesellerini kitaplaştırdı.

Güncel olarak bağımsız gazetecilik yapıyor ve belgesel çalışmalarına devam ediyor.
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