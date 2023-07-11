Samanyolu Haber /Gündem / MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit, 12 asker yaralı /11 Temmuz 2023 21:38

MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit, 12 asker yaralı

Van Gürpınar'da meydana gelen trafik kazasında bir asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

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Kazada hayatını kaybeden sivil araç sürücüsünün ise Gürpınar Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğu belirtildi.
Kaza, Van-Hakkari karayolunun Gündoğdu mevkiinde saat 14.00 sıralarında yaşandı.

Faruk Tanış idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen askeri araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, askeri araç da devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Faruk Tanış olay yerinde hayatını kaybetti. Askeri araçta bulunan 13 asker ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı askerlere ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı askerlerden biri ambulans helikopterle, diğerleri ise ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı askerlerden birinin Gürpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen Trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Öte yandan kazada ölen sivil araç sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Başkan Tanış ve yakınları hastane morguna akın ederken, acılı aileye Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray başsağlığı diledi.
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