Rusya’dan Suriye kararı: Veto ettiler

Sözcü'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Brezilya ve İsviçre’nin Suriye yardım mekanizmasının 9 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısı oylandı.



RUSYA ‘HAYIR’ DEDİ



Tasarı, 15 üyeli BMGK’de 13 “evet”, 1 “çekimser” oy alırken, daimi üye Rusya’nın “hayır” oyuyla onaylanamadı.



Oylamanın ardından söz alan BMGK üyelerinin bir çoğu Rusya’nın kararını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek, Suriye halkına gerekli yardımın ulaşamamasının ülkenin kuzeybatısındaki insanları açlığa maruz bırakacağını dile getirdi.



Kararı veto eden Rusya’nın mekanizmaya ilişkin ayrı bir karar taslağı bulunuyor.



Rusya’nın sunduğu taslak, mekanizmanın 6 ay uzatılmasını talep ediyor ve Suriye yönetimini gözeten bazı unsurlar içeriyor.



BM’DEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresinin uzatılmamasını hayal kırıklığıyla karşıladığı bildirildi.



SURİYE’YE YARDIM MEKANİZMASI



BMGK’nin 2014’te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.



Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.



En son 10 Ocak’ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz’a kadar uzatılmıştı. Mekanizmanın görev süresi dün gece doldu.