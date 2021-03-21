MSB: Esad İdlib’de yine sivilleri vurdu

Kaosun ve iç karışıklığın 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de sabah saatlerinde bir saldırı meydana geldi.Ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib’de Suriye lideri Beşar Esad destekli güçlerin sivilleri hedef aldığının belirtildiği açıklamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Hastaneye düzenlenen saldırıda ölenler arasında bir de çocuğun olduğu belirtilirken 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.





Fakat bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra Esad rejimi tarafından gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 7’ye çıktığı belirtildi.





Daha önce 10 olarak açıklanan yaralı sayısı da 20’ye çıktı. Yaralananlardan 5’inin de sağlık çalışanı olduğu kaydedildi. Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.