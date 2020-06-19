MSB: Irak'ın kuzeyindeki operasyonda bir asker şehit oldu

sol.org.tr'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen harekatta bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.





Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen “Pençe-Kaplan Operasyonu”nda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.





Bakanlıktan yapılan açıklamada “Pençe-Kaplan harekâtı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.





Açıklamada “Bölgede tespit edilen hedefler derhal SİHA’larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmış, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın Twitter hesabından, yaşamını yitiren Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.