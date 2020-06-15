Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den bedelli askerlikle ilgili koronavirüs açıklaması /15 Haziran 2020 23:28

MSB'den bedelli askerlikle ilgili koronavirüs açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik kapsamında TSK'ya katılacak olan askerlerin yapılacak olan koronavirüs testinin negatif çıkması durumunda askere alınacağı ifade edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silah altına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak Koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silah altına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.
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