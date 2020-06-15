Samanyolu Haber /Gündem / Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması /15 Haziran 2020 23:23

Arap Birliği'nden Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı terör operasyonu sonrasında Arap Birliği'nden kınama açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Arap Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe-Kartal Operasyonu'nun "Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini" ve "uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu" öne sürerken, Türkiye'yi kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreterliği basın dairesinden, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin PKK unsurlarını takip etme bahanesiyle Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyonu kınadı ve Türk askeri işgalinin Irak'ın egemenliğine yapılan bir ihlal olduğunu teyit etti" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'nin yayılmacı hırslarını yansıtıyor"

Türkiye'nin operasyonu Bağdat'taki yönetimle koordine etmeden gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Ankara'nın bu şekilde 'uluslararası hukuku ve eşit derecede komşu Arap ülkeleriyle olan ilişkileri küçümsediğini' ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye'nin hem Suriye, hem de Libya ve Irak olmak üzere Arap ülkelerine yönelik askeri müdahalesi, tüm Arap ülkelerinde endişelere, inkara ve kınamalara yol açıyor ve Türkiye'nin yayılmacı hırslarını yansıtıyor" denildi.

Irak da kınamıştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve PKK tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekâtı düzenlendiğini, operasyon sırasında 81 hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise Türkiye'nin hava müdahalesini, ülke egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.
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