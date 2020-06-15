Koronavirüs Oscar'ı da vurdu: Ertelendi...

2021 Oscar ödül töreninin şubat ayı yerine nisan ayında yapılacağı açıklandı. Tarih değişiminde yeni tip Koronavirüs'ün hayata etkisi belirleyici oldu.





Önümüzdeki yıl 28 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan tören, yaklaşık iki aylık ertelemeyle 25 Nisan'a alındı.





Salgın nedeniyle dünya genelinde sinema salonlarının kapanması ve film çekimlerinin durdurulması sinema sektörünü derinden etkiledi. Birçok filmin vizyon tarihi de ertelenirken, sinema sektörünün zor durumda olduğu vurgulanıyor.





Akademi başkanı David Rubin, geçen ay yaptığı açıklamalarda, "O günlerde nasıl bir ortam olacağını şimdiden bilmek imkansız. Filmlerin başarılarını kutlamak istediğimizi biliyoruz ancak bunu ne şekilde yapacağımızı henüz bilmiyoruz" demişti.