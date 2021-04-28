MSB'den ilginç 'İncirlik Üssü' açıklaması :İncirlik Türk üssüdür

Biden’ın soykırım açıklaması üzerine Adana’da bulunan İncirlik Üssü’ne ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesine yönelik tartışmalar gündeme gelmişti.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , gündeme gelen tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğunun altı çizildi.









MSB kaynaklarından gelen açıklama şu şekilde:





1. İncirlik Üssündeki belirli tesislerin kullanımı, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütülmektedir. Bu anlaşma ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir” hükmüne haizdir.





2. İncirlik Üssü, TSK’na ait Hava Kuvvetleri Üslerimizden biridir, Türk Üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir.





3. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir.





4. İncirlik’te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır.





5. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, Üs Komutanının emir ve komutasında icra etmektedir.





6. 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD’nin dışında İspanya, Katar ve Polonya’ya ait unsurlar bulunmaktadır. Üs’ten Doğal Kararlılık Harekâtı da desteklenmektedir.