Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den ilginç 'İncirlik Üssü' açıklaması :İncirlik Türk üssüdür /28 Nisan 2021 16:30

MSB'den ilginç 'İncirlik Üssü' açıklaması :İncirlik Türk üssüdür

MSB(Milli Savunma Bakanlığı) kaynaklarından gelen açıklamada, 'İncirlik Üssü, TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir.' ifadeleri kullanıldı.

SHABER3.COM

Biden’ın soykırım açıklaması üzerine Adana’da bulunan İncirlik Üssü’ne ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesine yönelik tartışmalar gündeme gelmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , gündeme gelen tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti devletinde bulunduğunun altı çizildi.


MSB kaynaklarından gelen açıklama şu şekilde:

1. İncirlik Üssündeki belirli tesislerin kullanımı, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütülmektedir. Bu anlaşma ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir” hükmüne haizdir.

2. İncirlik Üssü, TSK’na ait Hava Kuvvetleri Üslerimizden biridir, Türk Üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir.

3. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir.

4. İncirlik’te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır.

5. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, Üs Komutanının emir ve komutasında icra etmektedir.

6. 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD’nin dışında İspanya, Katar ve Polonya’ya ait unsurlar bulunmaktadır. Üs’ten Doğal Kararlılık Harekâtı da desteklenmektedir.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MSB'den ilginç 'İncirlik Üssü' açıklaması :İncirlik... Sonraki Haber >>

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:19:46