Muğla’daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Sözcü'de yer alan habere göre Muğla’nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.



Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.



Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin sabotaj ihtimali üzerine şüphelendiği öğrenildi.