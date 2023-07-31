Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret cebe girmeden eridi: Açlık sınırı 11 bin 658 liraya yükseldi /31 Temmuz 2023 20:54

Asgari ücret cebe girmeden eridi: Açlık sınırı 11 bin 658 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı temmuz ayında 11 bin 658 liraya yükselerek net asgari ücretin 256 lira üzerine çıktı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre TÜRK-İŞ, temmuz ayında 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 37 bin 974 lira, açlık sınırının ise 11 bin 658 liraya yükseldiğini duyurdu. Böylece açlık sınırı net asgari ücretin 256 lira üzerine çıktı.

37 BİN LİRA GELİRİ OLMAYAN AİLELER YOKSUL

TÜRK-İŞ temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre temmuzda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 37 bin 974 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 11 bin 658 lirayla net asgari ücretin 256 lira üzerine tırmandı.

BEKARIN YAŞAM MALİYETİ 15 BİN LİRAYI GEÇTİ

Temmuzda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 15 bin 123 liraya yükseldi. Haziran ayında yoksulluk sınırı 33 bin 788 lira, açlık sınırı ise 10 bin 373 lira olarak açıklanmıştı.

AYLIK GIDA ENFLASYONU ÇİFT HANELERE ÇIKTI

TÜRK-İŞ verilerine göre, temmuz ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12,38’i buldu. Böylece Mayıs 2022’den bu yana ilk kez gıda enflasyonunda çift haneli artış kaydedildi.

GIDADAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 70’İ GEÇTİ

Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Gıdada yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 70,44 oldu.
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