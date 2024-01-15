Muhalefet yeni uyandı: MİT'çileri ifşa edenler yargılanmalı













“MİT YERLEŞKESİNDE FOTOĞRAF ÇEKMEK VE PAYLAŞMAK SUÇTUR”





“MECLİSTE, GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN VERİLMİYOR”





“TSK KAMERALI TELEFON KULLANIMINI YASAKLADI”





NE OLMUŞTU?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşma sırasında çekilen fotoğrafların MİT mensuplarının yüzleri görünecek şekilde paylaşılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, MİT yerleşkesinde fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın suç olduğunu belirterek söz konusu fotoğrafları çekenlerin ve paylaşanların yargılanması gerektiğini söyledi.Türkiye’de güvenlik alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi şovuna alet edildiğini vurgulayan Kılınç, “MİT mensubunun cenaze töreninden fotoğraflar paylaşıldı diye gazeteciler yargılandı. Kaldı ki o olayda MİT mensubunun adı yazılmıyordu ve cenaze töreni zaten halka açık şekilde yapılmıştı. Yani bir ifşa yoktu. Şimdi ise İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını görüntülemek ve ifşa etmek gibi bir suçu işlemiş durumda. Yargılanmaları gerekir. Erdoğan’ın siyasi şovu için MİT mensuplarının güvenliği ihlal edildi.2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yeni yerleşkesinin açılışına AKP sözcüsünün davet edildiğini ve kurdele kestirildiğini hatırlatan Kılınç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Türkiye’de güvenlik yönetimi büyük bir zafiyet içerisinde. Güvenlik alanında öne çıkan unsur, Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenliği, günlük siyaseti ve şovu oluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bildiğiniz gibi TBMM tarafından denetlenen bir kurum. Ve bu denetimi biz Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu olarak Meclis’te gerçekleştiriyoruz. Meclis’te Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ya da diğer güvenlik bürokrasimizin katıldığı toplantılarda toplantı öncesinde siyasilerin fotoğrafları çekilir. Meclis Televizyonu tarafından görüntü alınır. Ama güvenlik bürokrasisinin fotoğrafları kesinlikle çekilmez. Bırakın fotoğraflarının paylaşılmasını fotoğraflarının çekilmesine bile izin vermeyiz. MİT’in 97’nci kuruluş yıl dönümü törenlerinde fotoğrafların ifşa edilmesi, yayınlanması suçtur. Sorumluların yargılanması gerekir. Bu görüntüler eğer basın kuruluşları tarafından alındıysa bu bir zafiyet. Ama MİT’in basın birimi tarafından alınıp verildiyse bu daha büyük bir zafiyet. Erdoğan’ın siyasi şovu için güvenlik yönetimimiz günlük siyasetin aracı haline getirilmiş durumda.”Türk Silahlı Kuvvetlerinde kameralı telefon kullanımı ile ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Yüksel Mansur Kılınç, “TSK güvenlik bölgelerinde güvenlik elemanlarının bile görüntülü kameralı telefon kullanmasını yasaklıyorken MİT’in kuruluş yıl dönümünde güvenlik personelinin, güvenlik bürokrasisinin, güvenlik yönetiminin görüntülenmesi büyük bir risktir. Bu olay, güvenlik yönetiminin ne kadar büyük bir zafiyet ve risk altında oluğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çarşamba günü beraberinde bakanlar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’ne katılmıştı. Toplantının ardından sosyal medyada fotoğraf krizi yaşanmıştı.Erdoğan’ın etkinlikte yaptığı konuşma sırasında salonda çekilen ve dinleyicilerin de yüzlerinin gözüktüğü çeşitli fotoğraflar sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Bir süre sonra paylaşımda düzenleme yapılarak bu fotoğraflar kaldırılmıştı. Benzer fotoğraflar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesabından da paylaşılmış ve daha sonra kaldırılmıştı.