Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefetin 'seçim erteleme' tavrı belli oldu: 'Gerekirse sine-i millete dönülür' /16 Şubat 2023 09:39

Muhalefetin 'seçim erteleme' tavrı belli oldu: 'Gerekirse sine-i millete dönülür'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için de erteleme ihtimali gündeme geldi. Muhalefet partileri seçimlerin ertelenme ihtimaline karşı net tavır sergiledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesindeki konutları yenilemek için bir yıl süre istemesinin ardından başlayan seçimi erteleme tartışmasında muhalefet kurmayları net duruş sergiledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre kurmaylar, “Erdoğan çıkıp bir yıl yetmedi derse ne olacak? O süre de mi beklenecek? Zaten sen yapamadığın için gideceksin ve yapabilecekler gelecek” dedi. 

Seçimi erteleyebilmenin tek yolunun anayasa değişikliği olacağını belirten kaynaklar, “Bunun için 400 milletvekili üzerinde desteğe ihtiyaçları var. Bu destek de çıkmaz. Seçimleri ertelemeyi denerlerse muhalefet sine-i millete dönmek dahil her türlü mücadeleyi verir” görüşünü paylaştı.

Bunun bir “sivil darbe” anlamına geleceğine dikkat çeken parti kurmayları bir yıl erteleme kararına karşı kararlı bir duruş gösterdiklerini ifade etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin, iktidarın genel seçimleri 2024 yerel seçimleriyle birleştirme planı olduğunu söyledi. 

ANAYASA ÇİĞNENİYOR
Uysal, sosyal medya paylaşımında “Erdoğan’ın ‘Bana bir yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkânsızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek. Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu. AKP açıkça anayasayı çiğnemek niyetindedir. Anayasayı ihlalin yapıtaşları döşeniyor” ifadelerini kullandı.

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