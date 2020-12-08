Muharrem İnce yeni parti kuracağını açıkladı

'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce yeni parti kuracağını duyurdu.





Youtube'da gazeteci Fatih Portakal'ın kanalına konuk Muharrem İnce, yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.





Portakal'ın 'Siz parti kuracak mısınız, öyle bir niyetiniz var mı?' sorusuna İnce, "Kuracağız" yanıtını verdi.





"Şu anda bütün partiler birbirine benziyor" diyen İnce, "Yeni başkanlık sisteminde, son Anayasal değişiklik ile birlikte güven oyu yok, gen soru yok. CHP'de de güven oyu, gen soru yok. Türkiye'nin Anayasası, AKP, CHP... Birbirinden farkları kalmadı" ifadelerini kullandı.





İnce, açıklamasına şöyle devam etti: "Partinde olmayan bir şeyi ülkene getiremezsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi kalmamıştır artık. Hiçbir alanda yoktur. Belediye meclis üyelerini genel başkan yardımcısı yazıp gönderiyorsa ne demokrasisinden bahsediyoruz. Kimsiniz siz? Ele geçirdiniz partiyi. Oturdunuz oraya koltuklarınıza, tüzüğü değiştirdiniz, sen beni seç, ben seni seçeyim... 1400 adamı ayarlayacaksın belediyelerle, şunlarla, bunlarla... Partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansın yoktur. Kendi evinde olmayanı Türkiye'ye getirme şansın yok. Onun için bunlara meydan okuyacağım, asla susmayacağım."