Muharrem İnce'den hükümete gülümseten eleştiri

CHP'li Muharrem İnce, fiyatı açıklanan PlayStation 5 üzerinden iktidarın vergi politikasını eleştirdi. İnce, "Nedir bu gençlerin sizden çektiği?" dedi.





Sony resmi PlayStation Türkiye hesabından, yeni konsolu PlayStation 5'in 19 Kasım'da Türkiye pazarına 8299 liradan satışa çıkacağını açıkladı.





CHP'li Muharrem İnce, PlayStation 5 fiyatı üzerinden vergileri eleştirdi. İnce, "Playstation 5 Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmış. Yarısından fazlası vergi. Playstation 5 almak için 2 kişi Bulgaristan'a gidip 4 gün tatil yapıp yanına ikinci kolu ve FIFA 2021'i de alsanız yine bu fiyattan ucuza geliyor. Nedir bu gençlerin sizden çektiği?" diye konuştu.







