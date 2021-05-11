Muhtarlar ‘resmen’ muhbir oluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan yasa teklif taslağında, muhtarlara yeni görevler de tanımlanıyor. Birgün Gazetesi’nin haberine göre 442 Sayılı Köy Kanunu’nu değiştiren ve yeni hükümler ekleyen taslağa göre, “Muhtarın göreceği devlet işleri” arasında yer alan “Dirlik ve düzenliği korumak” görevi şöyle düzenleniyor: “Köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu kamu idarelerince köy hakkında talep edilen bilgi ve verilerin toplanmasına yardımcı olmak.”





Taslakta muhtarlar için “Mahallin mülki amirince kendisine verilen görevleri yapmak” şeklinde istenildiği gibi kullanılabilecek yeni bir görev tanımı daha yer aldı.





Taslağa göre, 2021 rakamları ile aylık 2 bin 430 TL olan muhtar ödeneğinin yanı sıra muhtarlıklara merkezî yönetim bütçesinden yılda iki ödenek daha yardım yapılacak. Cumhurbaşkanı, mart ve eylül aylarında mahalle ve köy hesabına aktarılacak bu yardımları iki katına kadar artırabilecek.





DOĞUM İZNİ VE ÜCRETSİZ YOLCULUK





Taslağın yasalaşması durumunda muhtarlar il genel meclisi ve belediye meclis toplantılarına katılıp bu toplantılarda yöresinin sorunları hakkında konuşma yapabilecek.





Yıllık 30 gün izin kullanmasına olanak sağlanacak muhtarlar, görev yaptıkları sürede şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. Kadın muhtarlar 8‘i doğum öncesi, 8’i de doğum sonrası olmak üzere 16 hafta süreyle ödeneği kesilmeden doğum iznine ayrılabilecek. 6 aya kadar da ödeneksiz analık izni kullanabilecek.



