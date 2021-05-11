Bahçeli’den mafya açıklaması: Reddetti, muhalefeti hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konulara dair yazılı açıklama yaptı.





Organize suç örgütü Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki itirafların gündeme getirdiği Cumhur İttifakı ve mafya işbirliği yorumlarına tepki gösteren Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir” dedi.





“Türkiye’de çetelerin hükmü bitmiştir” iddiasında bulunan Bahçeli, “Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir. Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hâkimdir” ifadelerini kullandı.





Bahçeli’nin mafya ile ilgili sözleri şöyle:





‘CHP UYUŞTURUCU BARONLARIYLA İÇLİ DIŞLI’





“CHP ile İP’in mafyalaşmış siyasetten bahsetmesi hezeyandır.





CHP’nin uyuşturucu baronlarıyla nasıl içli dışlı olduğunu biraz hafıza tazelemesi yapanlar hemen göreceklerdir.





Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, asıl millet düşmanı terör örgütleriyle elele verenlerin bu kapsamda ne konuşmaya yüzleri ne de insan (içine) çıkacak halleri vardır.





Cumhur İttifakı’nı mafya ile ananlar bozuk maya ve mizaçlarına boyun eğmişlerdir.





Türkiye’de çetelerin hükmü bitmiştir.





Hukukun üstünlüğü varken mafyanın varlığı düşünülemeyecektir.





Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir.”





SOYLU’NUN ARDINDAN BAHÇELİ DE HEDEF ALDI





Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in çete ilişkileri bulunan isimlerle aynı karelerde yer almasını manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesini de isim vermeden hedef aldı, “Bilhassa terörle mücadelenin kahramanca ve üstün başarıyla yürütüldüğü, şehit ve gazilerimizin eşsiz fedakârlıklarıyla milli güvenliğimizin emniyete alındığı bir süreçte, teröristlerin korkulu rüyası değerli komutanlarımızın manşetlerle lekelenmeye çalışılması düşmanca bir tertiptir” dedi.





Bahçeli şöyle devam etti: “Askeri operasyonların azimle icrasından korkan işbirlikçilerin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli komutanlarına ve emniyet güçlerimize iftira atması aşağılık bir komplodur.













İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, söz konusu manşet ardından bu sabah Cumhuriyet gazetesini hedef almıştı.





ANAYASA, PARLAMENTER SİSTEM, SEÇİMLER





MHP’nin anayasa taslağını eleştiren muhalefeti hedef alan Bahçeli, ““Türkiye, Parlamenter Sistemi denemiş, ancak kargaşadan ve krizden başka bir netice alamamıştır. Eskiye dönüş uçurumdur” dedi.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Millet karnını doyurma derdinde, ne anayasası” ifadelerine sert karşılık veren MHP Lideri, bu ifadeyi “gaflet” olarak yorumladı.





Bahçeli, erken seçim iddiaları hakkında da, “Cumhur İttifakı’nın ortak ve sarsılmaz kararı açıktır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. CHP’den İP’e, HDP’den diğer sipariş ve kumandalı partilere kadar bütün siyasi aktörler hesabını buna göre yapmak durumundadır” ifadelerini kullandı.



