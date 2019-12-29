Muhtarları tek tek aradılar: Aman tek kelime etmeyin

Kanal İstanbul projesine ilişkin vatandaşların itirazları devam ederken Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan muhtarlara uyarı yapıldığı belirtildi.







Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkililerinin 18 muhtarı arayarak "kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın" diye uyardığı ortaya çıktı.





Söz konusu uyarıyı CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş kişisel kişisel Twitter hesabından duyurdu.





Yarkadaş "#Kanalİstanbul aleyhine konuşmak yasaklandı? Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor". tweet'i ile olanları anlattı.





Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor





Geri dönüşü olmayan çevresel felaketlere neden olacağı gerekçesiyle uzmanlar tarafından karşı çıkılan ve stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "yaptırmayacağız" çıkışıyla gündemin ilk sıralarına oturan Kanal İstanbul projesine karşı Çevre İl Müdürlüğü'ne binlerce vatandaş dilekçe vererek projenin iptal edilmesini istiyor.