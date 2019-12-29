Samanyolu Haber /Gündem / Muhtarları tek tek aradılar: Aman tek kelime etmeyin /29 Aralık 2019 12:40

Muhtarları tek tek aradılar: Aman tek kelime etmeyin

Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkililerinin 18 muhtarı arayarak 'kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın' diye uyardığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Kanal İstanbul projesine ilişkin vatandaşların itirazları devam ederken Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan muhtarlara uyarı yapıldığı belirtildi.

Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkililerinin 18 muhtarı arayarak "kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın" diye uyardığı ortaya çıktı.  

Söz konusu uyarıyı CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş kişisel kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Yarkadaş "#Kanalİstanbul aleyhine konuşmak yasaklandı? Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor". tweet'i ile olanları anlattı.

Büyükçekmece Kaymakamlığı Yazı İşleri yetkilileri 18 muhtarı arayıp "Kanal aleyhine konuşmayın, demeç vermeyin ve sosyal medyada paylaşım yapmayın. Siz devlet adamısınız" dedi. Muhtarlara yönelik bu baskı, iktidarın telaşını gösteriyor

Geri dönüşü olmayan çevresel felaketlere neden olacağı gerekçesiyle uzmanlar tarafından karşı çıkılan ve stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "yaptırmayacağız" çıkışıyla gündemin ilk sıralarına oturan Kanal İstanbul projesine karşı Çevre İl Müdürlüğü'ne binlerce vatandaş dilekçe vererek projenin iptal edilmesini istiyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhtarları tek tek aradılar: Aman tek kelime etmeyin Sonraki Haber >>

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

Perinçek'le aynı sahnede türkü söyledi: Doğu arkadaş...

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

'Yaşadıklarımızla hayattan ihraç edildik

Raylara düşen adamı kurtardılar

Raylara düşen adamı kurtardılar

Uçak köprü altında sıkıştı

Uçak köprü altında sıkıştı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Deneme sürüsünde arabanın uçtuğunu öğrendi!

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:09