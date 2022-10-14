Samanyolu Haber /Dünya / Mülteci çocuklardan İsviçre'de fotoğraf sergisi /14 Ekim 2022 00:26

Mülteci çocuklardan İsviçre'de fotoğraf sergisi

Mülteci çocuklar fotoğrafçılık kabiliyetlerini İsviçre'de ortaya koydu. Melteci çocukların entegrasyonu için desteklenen program kapsamında çekilen fotoğraflar özel bir sergide boy gösterdi.

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İsviçre’nin Zürih Kantonu, Winterthur şehrinde Vielfalt Derneği tarafından mülteci çocuklara fotoğrafçılığı sevdirmek için bir proje başlatıldı.
Proje, Winterthur şehri ve Zürih Kantonu'nun entegrasyon programı tarafından desteklendi.

Mülteci çocukların ve gençlerin yerel kimliklerini güçlendiren bu proje ile çocukların yaşadıkları şehre entegrasyonu hedeflendi.

Önce bir kurs ile çocuklara uzman eğitimciler tarafından eğitim verildi. Sonra şehre özgü doğal ve yapay güzelliklerin fotoğrafları çekildi.



16 öğrencinin katıldığı fotoğrafçılık kursu, 8 Ekim 2022 tarihinde "Benim Winterthur'um" adlı genç yeteneklerin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan bir sergiyle sonlandırıldı.

Sergiyi ziyaret edenler amatör fotoğrafçılarla doğrudan konuşma fırsatı buldu.


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