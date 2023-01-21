Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk 2018'de attığı tweetler için mahkemede ifade verdi /21 Ocak 2023 10:35

Elon Musk 2018'de attığı tweetler için mahkemede ifade verdi

Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk bugün 2018 yılında attığı tartışmalı "fon güvence altına alındı" Twitter iletisi için mahkemede ifade verdi. Musk, Tesla'nın özelleştirilmesi için Suudi Arabistanlı bir yatırımcıyla anlaşma yapıldığını ima etmiş, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

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Musk yolsuzluk davasında kendini "yatırımcıların her zaman Twitter mesajlarına umduğu şekilde yanıt vermediklerini" söyleyerek savundu.

Musk'ın ifadesi, Ekim ayında satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'ı kullanımı konusunda sorularla başladı. Musk, Twitter'ı "iletişim kurmanın en demokratik yolu" olarak nitelendirdi, ancak Twitter iletilerinin Tesla hisselerini her zaman beklediği gibi etkilemediğini söyledi.


Musk, "Bir Tweet atıyor olmam başkalarının buna inanacağı ya da buna göre harekete geçeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Mahkeme karşısında yarım saatten kısa süre ifade veren Musk'a Tesla'yı özelleştirmeyi düşündüğü ve "finansmanı güvence altına aldığı" şeklindeki 2018 tweet'i henüz sorulmadı. Mahkeme Pazartesi gününe ertelendi.

Davada Musk'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu temsilcileriyle yaptığı toplantılarda Tesla'nın satın alınması için mali desteği sağladığına inandığını neden ima ettiğinin ve Twitter iletileriyle bilerek yanıltıcı bir açıklama yapıp yapmadığının sorgulanması bekleniyor.

Hissedarlar, Musk'ın tweet'i gönderirken yalan söylediğini ve bunun yatırımcılara milyonlara mal olduğunu iddia etti.

Musk, Tweet'i attığı sırada Tesla hisselerinin düşeceğine dair çıkartılan söylentilerle birlikte şirketin geçtiği zorluklardan söz etti ve " Wall Street'te bir grup Tesla'nın ölmesini çok istiyordu" dedi.

Musk, bu söylentileri çıkaranların sahte hikayelerle hisselerin fiyatını düşürerek kazanç sağladıklarını öne sürdü.

Cuma günü Musk'tan önce Tesla yatırımcılarından Timothy Fries jüriye yaptığı açıklamada Musk'ın Tesla hisselerinde dalgalanmalara yol açan Twitter iletisinin ardından Tesla hissesi satın alarak 5 bin dolar kaybettiğini söyledi.

Fries "fon güvence altına alındı" iletisinden fonun kaynağına dair inceleme ve ciddi değerlendirme yapıldığının anlaşıldığını söyledi.

Musk'ın avukatı Alex Spiro ise açılış konuşmasında jüriye Musk'ın Suudiler'den finansman aldığına inandığını ve anlaşmayı gerçekleştirmek için adımlar attığını söyledi.

Altı erkek ve üç kadından oluşan bir jüri, Twitter iletisinin Tesla'nın hisse fiyatını yapay olarak şişirip şişirmediğine karar verecek.
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