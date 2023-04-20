Musk'a tepki yağıyor: Mavi tik'leri kaldırdı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, kullanıcıların hesap adının yanında ücretsiz olarak bulunan doğrulama işareti 'mavi tik'in tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.







KALDIRILDI

Twitter Blue için 8 dolar ücret ödemeyen eski hesaplardan doğrulanmış onay işaretlerinin tümünü kaldırdı.





BİR ÇOK SİYASETÇİNİN MAVİ TİKİ KAYBOLDU

Twitter'ın yeni uygulaması sonrası bir çok siyasetçinin hesaplarının yanındaki mavi tik kayboldu.





Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Binali Yıldırım, Mahir Ünal, Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Merkez Hesabı, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Mustafa Sarıgül, Mustafa Destici, Bülent Turan, Gültekin Uysal, Fatih Erbakan söz konusu siyasetçiler arasında.





VEDAT MİLOR İSYAN ETTİ

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor da mavi tiki kaldırılan isimler arasında yerini aldı.





Karara adeta isyan eden Milor, "Elon Musk ve diğer tüm şımarık zenginlere her şeyin para olmadığını gösterebiliriz. Mavi tık nedeniyle etkileşim gücünü kaybetmediğimi kanıtlamak için lütfen retweet ve beğeni. Belki dünyayı değiştirmek imkansız ama kendi küçük devrimlerimizi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.







VELİ SAÇILIK: KURTULMUŞ OLDUM

Veli Saçılık ise kararı "Uzun zamandır Twitter hesabımda “mavi tik” vardı. Elon Musk’a haraç ödemediğim için mavi tik artık yok. “Sen zenginsin, mavi tik’in var” muhabbetinden de kurtulmuş oldum" ifadeleri ile karşıladı.





KİŞİSEL VERİLERE DİKKAT ÇEKTİ

İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, toplanan kişisel verilerin akıbetine dikkat çekerek "Musk'ın Twitter'ında bugün eski-gerçek "mavi tıklar" uçuyor. Bugünden sonra "mavi tık hesap" sadece Twitter'a abone olup, para ödeyen hesap anlamına gelecek. Eski-gerçek hesaplar için toplanan kişisel verilerin ne olacağı netleşmemekle birlikte yok edilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.