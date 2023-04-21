Oyları düşen Erdoğan'dan seçim öncesi doğal gaz hamlesi: 25 metreküp 1 yıl ücretsiz

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon TÜİK verilerinde bile son 24 yılın zirvesine çıktı. İktidar, enflasyonun faturasını ise halktan çıkarmayı tercih etti. 2022’de elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 oranında zam yapıldı.







Cumhuriyet'in haberine göre vatandaşlar doğalgaz faturasını ödeyemediği soğuk kış ayları geçirirken, AKP iktidarı ise seçimlere sayılı günler kala bir "müjde" duyurdu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" açıklamasında bulundu.