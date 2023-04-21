Samanyolu Haber /Gündem / Oyları düşen Erdoğan'dan seçim öncesi doğal gaz hamlesi: 25 metreküp 1 yıl ücretsiz /21 Nisan 2023 01:02

Oyları düşen Erdoğan'dan seçim öncesi doğal gaz hamlesi: 25 metreküp 1 yıl ücretsiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de yüzde 164 oranında zamlanan doğalgaz için "indirim" müjdesi verdi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon TÜİK verilerinde bile son 24 yılın zirvesine çıktı. İktidar, enflasyonun faturasını ise halktan çıkarmayı tercih etti. 2022’de elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 oranında zam yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre vatandaşlar doğalgaz faturasını ödeyemediği soğuk kış ayları geçirirken, AKP iktidarı ise seçimlere sayılı günler kala bir "müjde" duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" açıklamasında bulundu.
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