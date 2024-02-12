Musk'ın hayaliydi Çin yaptı: Saatte 623 km hıza ulaşıyor

Çin Havacılık Bilimi ve Endüstrisi Şirketi (CASIC), Çin'in Shanksi bölgesinin Datong şehrinde, ancak bilim-kurgu filmlerinde rastlayabileceğimiz bir projenin testini gerçekleştirdi.







Vakumlanmış ortamda çalışan, manyetik ray teknolojisini kullanan trenin (maglev), test seferini başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran CASIC. Aynı trenin, önceki rekoru olan saatte 623 kilometre hızı, son testte geride bıraktığını açıkladı.





NASIL ÇALIŞIYOR?

IFLScience'ta yer alan habere göre sistemin amacı; tren, ray ve trenin çalıştığı ortam arasındaki sürtünmeyi (trenin havada asılı kalmasını sağlayarak) en aza indirmek ve böylelikle manyetizmayı da kullanarak treni, uzay mekiklerinde görülen bir hıza çıkarabilmek.





Habere göre, teorik olarak kabul edilen vakumlu maglev projesi, ilk kez gerçek oranlarıyla test edilerek kanıtlanmış oldu.