Müslümanların cesetlerini de yakıyorlar!

Sri Lanka'da yönetim yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) ölenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılıyor.





Parlamentoda muhalefetin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, Hekimler Birliği Heyetinin (CCPSL) geçen hafta hazırladığı rapor doğrultusunda bu kararı verdiklerini belirterek, "Raporda ceset yakmanın, Covid-19 kurbanlarının cesedini kaldırmada en güvenli yöntem olduğu belirtilmiştir." dedi.







Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıkların karara karşı Yüksek Mahkemeye yaptıkları itiraz reddedilmişti.





Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan 21 milyon nüfuslu ülkede yüzde 10 oranında Müslüman yaşıyor.





Nüfusunun yüzde 70'inden fazlası Budist olan ülkede, 2019'da 250'den fazla kişinin öldüğü paskalya törenlerine yönelik saldırılardan bu yana ülkede etnik ve dini gruplar arasında gerilimi yaşandığı belirtiliyor.





Ülkede 2020 yılı ekim ayında 3 bin 300 olan vak'a sayısı bugün 46 bin 800'e; ölenlerin sayısı da 13'ten 222'ye çıktı.





"KARAR, SİYASİ VE IRKÇI SEBEPLERE DAYANIYOR"





Muhalefet Milletvekili Gajendra Kumar Ponnambalam'ın raporda Covid-19'dan ölenlerin cesedinin gömülebileceği tavsiyesinin niçin dikkate alınmadığı sorusu üzerine Bakan Wanniarachchi, "Dini veya etnik sebeplerle rapordaki tavsiyelere uymama gibi bir durumumuz yoktur." ifadelerini kullandı.





Wanniarachchi, mecburi krematoryum uygulamasının sadece sağlık gerekçeleriyle yürütüldüğünü iddia etti.





Sri Lanka'da zorunlu ceset yakma uygulamasına karşı protestolara öncülük eden eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, Twitter hesabında hükûmete tepki göstererek, "Sağlık Bakanının parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği apaçık ortadadır. Hükûmetin aldığı karar bilime değil, siyasi ve ırkçı sebeplere dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.





Eski Bakan Mevlâna, CCPSL'nin raporunda Covid-19'dan ölenlerin defnedilebileceğinin açıkça belirtildiğini kaydederek, Bakan Wanniarachchi'yi raporun tamamını mecliste müzakere etmeye çağırdı.





HEKİMLER BİRLİĞİ: COVİD-19'DAN ÖLENLER TOPRAĞA VERİLEBİLİR





Sri Lanka Sağlık Bakanlığı'nın atadığı ve 3 mikrobiyolog, 6 virolog, bir bağışıklık sistemi uzmanı ile bir aşı uzmanından müteşekkil 11 kişilik Hekimler Birliği Heyeti, 2 Ocak'ta yayımladıkları raporda defin için ruhsat vermişti.





Raporda, "Uzman heyeti, salgından ölenlerin cesedinin kaldırılmasına yönelik tavsiyeleri gözden geçirerek, sağlık tedbirlerine riayet edilmek kaydıyla ölü yakmanın yanı sıra toprağa verme işleminin de uygulanabileceğine karar vermiştir." tespiti yer almıştı.





Raporda, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin 24 saat içinde yapılması, ölen kişinin naaşının ailesine veya akrabalarına teslim edilmemesi, morgdan mezarlığa götürülürken sadece 4 kişinin bulunması, defin sırasındaki dini ritüellerin 10 dakika içinde bitirilmesi ve cenazenin 1,5 metre derinliğe gömülmesi şartları sunulmuştu.





MECBURİ KREMATORYUM UYGULAMASI





Euronews Türkçe'nin haberine göre Sri Lanka Sağlık Bakanlığı salgının yayılmaya başladığı 2020 yıl mart ayında "Covid-19'dan ölenlerin cenazelerinin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini" öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıkladı.





Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkeme'ye itirazlarını iletmişti. Mahkeme ise herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetti.





Birleşmiş Milletler'in (BM) Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı gönderdiği mektupta "Covid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirin." çağrısında bulunmuştu.