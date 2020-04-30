Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA’nın geçtiği son dakika haberine göre halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz’e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı.







Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz’e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz’in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.





Galatasaray’da daha önce Teknik Direktör Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’da corona virüsü tespit edilmiş, üç isim de Covid-19’u atlatmıştı.