Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı /30 Nisan 2020 20:48

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Son dakika! DHA'nın haberine göre Mustafa Cengiz halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'e yapılan ilk corona virüsü testi negatif çıktı. Üç ünite kan verilen Başkan Cengiz'e pazartesi günü PET çekimi yapılacak.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA’nın geçtiği son dakika haberine göre halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz’e ilk olarak corona virüsü testi yapıldı.

Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz’e 3 ünite kan verildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz’in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

Galatasaray’da daha önce Teknik Direktör Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’da corona virüsü tespit edilmiş, üç isim de Covid-19’u atlatmıştı.
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