Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Cengiz hayatını kaybetti /28 Kasım 2021 19:02

Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Önceki Başkanımız Sn.Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü ise, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." açıklamasında bulundu.

Mustafa Cengiz kimdir?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.

Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu'dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu'da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Cengiz, son olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanlığını üstlenmişti.
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