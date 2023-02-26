Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, dün, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi. Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü.

Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü





Bu sırada bir genç, Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.