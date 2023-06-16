Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Sandal’ın eşinin içinde olduğu hava aracı düştü /16 Haziran 2023 07:28

Mustafa Sandal’ın eşinin içinde olduğu hava aracı düştü

Muğla'nın Ula ilçesinden, turistik gezi için havalanan Cayrokopter, motor arızasından dolayı düştü. Kazada pilotla birlikte Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hafif yaralandı.

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Bodrum'da eşi Mustafa Sandal'la birlikte tatil yapan Melis Sandal (34), Sinan Yılmaz'ın (47) kullandığı Cayrokopter'le (Çok hafif hava aracı) Akyaka'ya geldi. Cayrokopter bir süre Gökova Körfezi üzerinde tur attıktan sonra Bodrum'a dönüşe geçti.

MOTOR ARIZALANDI

Bu sırada Cayrokopter’de motor arızası meydana geldi. Pilot Yılmaz bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isterken zeytin ağaçlarına çarparak düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar tarafından Cayrokopter’den çıkartıldı, ambulansa taşındı.


SOL BİLEĞİ KIRILDI

Sandal ve Yılmaz Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, Sandal'ın sol bileğinde kırık tespit edildi.

Kazayı öğrenen Mustafa Sandal da, Bodrum'dan Muğla'ya geldi. Doktorlardan bilgi alan Sandal, daha sonra eşinin bulunduğu odaya geçti.

Melis Sandal'ın havacılığa meraklı olduğu, dünyada yaygın olmasına rağmen Türkiye'de son yıllarda kullanılmaya başlanan bu araca da ilgi duyduğu öğrenildi.
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