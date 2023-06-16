Almanya'da iki kadını yamaçtan kayalıklara atan saldırgan yakalandı

Almanya'nın güneyindeki Neuschwanstein Şatosu yakınlarında iki kadına cinsel saldırıda bulunan, ardından kadınları dik bir yamaçtan aşağı iten bir şühheli gözaltına alındı. Yamaçtan aşağı kayalıkların üzerine düşen kadınlardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Olay çarşamba günü öğleden sonra Neuschwanstein Şatosu yakınlarında meydana geldi. AP haber ajansına göre saldırgan erkek ve saldırıya uğrayan kadınlar ABD vatandaşı.



Alman polisinin açıklamasına göre 30 yaşındaki şüpheli adam, 21 ve 22 yaşlarındaki kadın turistleri şatonun manzarasını sunan bir patikaya çekti.



Açıklamada adamın daha sonra genç kadınlardan birine fiziksel saldırıda bulunduğu ve dik yamaçtan aşağı ittiği belirtildi.



Diğer kadına da cinsel saldırıda bulunan adamın, daha sonra ikinci kadını da yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağı ittiği ortaya çıktı.



Dağ kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınlardan biri tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. 22 yaşındaki arkadaşının ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.



Olaydan sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gözaltına alınan şüphelinin yüzünde çizikler olduğu görüldü.



Videoyu çeken görgü tanığı Eric Abneri, AP'ye yaptığı açıklamada "Tek bir kelime bile etmedi. Ağzını açmadı." dedi



Abneri, "Dürüst olmak gerekirse, birilerinin hâlâ hayatta olmasına çok şaşırdım" diyerek uçurum tehlikesine dikkat çekti.



Zanlı hakkında cinayet, cinayete teşebbüs ve cinsel suç şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.



Güney Bavyera'da Avusturya sınırına yakın bir konumda bulunan Neuschwanstein, Almanya'nın en popüler turistik mekanlarından biri.