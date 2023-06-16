Lübnan’da dövizlerine el konulan vatandaşlar bankaları yaktı

TR724'te yer alan habere göre başkent Beyrut’un merkezinde bir araya gelen “Mudilerin Haykırışı” adlı grubun düzenlediği protestoda göstericiler, özel banka şubelerinin önünde toplanarak lastik yakıp yolları kapattı.



Merkezdeki Muhammed Emin camii yakınlarında toplanan eylemciler, oradan Lübnan Bankalar Birliği’nin başkanı Salim Sfeir’in yaşadığı Sin el Fil bölgesine doğru yürüyüşe geçti.



Bazı protestocular, Beyrut Bankası, Bank Audi ve Byblos Bank gibi yabancı bankaların bölgedeki şubelerine saldırarak camları indirdi.



Eylemcilerin ATM’leri parçalayıp şubelerin camlarına ve kapılarına çekiçle saldırdıkları da görüldü.



Protestoların büyümesiyle polis ve asker olay yerine gelerek göstericilere müdahale etti.



Eylemlerde yaralanan ya da gözaltına alınan kişiler olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.



Aynı grup, şubatta da benzer bir eylem düzenleyerek Beyrut’taki Badaro bölgesinde bankalara saldırmıştı. Eylemciler, Trablus’daki yabancı banka şubelerinin de camlarını parçalamıştı.



2019’da başlayan ekonomik krizin ardından Lübnan yönetimi, döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma kararı almıştı.



Krizin başladığı tarihten bu yana Lübnan lirası yüzde 98’den fazla değer kaybetti.



Ocak 2022’de 1 dolar 20 bin Lübnan lirasıyken, halihazırda karaborsada ve döviz ofislerinde 94 bin lira seviyesinden işlem görüyor.



12’NCİ OTURUMDA DA CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEDİ



Ortadoğu ülkesinde 8 aydır cumhurbaşkanı seçiminde de sonuç alınamıyor. Mecliste dün düzenlenen 12’nci oturumda da, 31 Ekim 2022’de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek isim belirlenemedi.



128 milletvekilinin tamamının katıldığı oturumda, cumhurbaşkanı adaylarından eski Maliye Bakanı Cihad Azur 59, Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye 51, Ziyad Barud 7 ve Joseph Avn 1 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan oyların 3’te 2’sini elde edemedi.



Meclis Başkanı Nebih Berri ise bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.



Lübnan meclisinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için ilk oturum 29 Eylül’de düzenlenmişti.



Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da ancak 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.